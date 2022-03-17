Ordu'daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı

17.03.2022 18:27
Ordu'daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 bloklu ve 36'şar daireli Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar, taşarak perde altından akmaya başladı. Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan evlere ulaştı. Olaya, Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen heyelanın ardından dün alt kısmı boşalan Kınalı Kent Sitesi'nin istinat duvarı bugün yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, alanda çalışma başlattı. Ekipler alanda güvenlik çemberi oluştururken, istinat duvarının yıkıldığı sitenin alt caddesinde bulunan 3 binada toplam 15 daire ile 3 işyeri boşaltıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından ise sitenin A bloğundaki bulunan 36 daire için daha boşaltılma kararı alındı. Bu kapsamda toplam boşaltılan daire sayısı 51'e yükseldi.

AFAD yetkilileri evleri hakkında boşaltılma kararı verilen vatandaşlar görüşerek, süreç hakkında bilgi verdi. - ORDU

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü

Kınalı, Kumru, AFAD, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement