Ordu'daki heyelanlı alan temizleniyor - Son Dakika
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Ordu'daki heyelanlı alan temizleniyor

7 saat önce

Ordu Valiliği, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için azami gayret gösterileceği bildirildi.

Ordu'daki heyelanlı alan temizleniyor, System.String[]

Ordu Valiliği, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için azami gayret gösterileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 1 Şubat tarihinde meydana gelen heyelan sonrasında yolda herhangi bir çalışmaya başlanılmadığı, yola kayan toprak ve taşların kaldırılmadığı yönünde haberler ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bahse konu heyelan olayının geldiği andan itibaren gerekli tedbirlerin alınması, heyelanın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve kalıcı çözümün bir an önce uygulanması hususlarında, Vali Seddar Yavuz'un ilgili kamu kurumlarının yöneticilerine emir ve talimatları olduğu vurgulanan açıklamada, bu çerçevede Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün üzerlerine düşen çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Heyelanın meydana geldiği yerin, devlet karayolu kenarında olması hasebiyle Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce sahada gerekli incelemelerin yapıldığı ve kalıcı çözümün geliştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce yapılan teknik çalışmada, 20 metre yükseklikteki kaya zemin ve 3-4 metrelik nebati topraktan oluşan şevin üzerinden kontrolsüz olarak akan yüzeysel suların, kırık ve çatlaklı zemine sızması ve zaman içerisinde aşındırması sonucunda şev stabilitesi bozularak heyelan meydana geldiği tespit edilmiş ve etüt proje çalışması başlatılmıştır. Heyelan bölgesinde şev üstündeki 3 evin şev başına çok yakın olması nedeniyle ortaya çıkan hassasiyete uygun proje çalışmaları yürütülmüş, alternatif projeler hazırlanarak değerlendirilmiş, en güvenilir ve uygulanabilir olanı ile ilgili harekete geçilmiştir."

Açıklamada, söz konusu kesimde gerekli drenaj tedbirleri alınarak, iki kademeli taş duvar yapılacağı, arasındaki kesim istifsiz taş dolgu üzerine harçlı pere ile kaplanacağı belirtildi.

Bugün itibariyle gerekli iş makineleri ve ekipmanının nakliyesine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, heyelan bölgesinde bulunan kanalizasyon ve elektrik hatlarının durumu da dikkate alınarak, proje aplikasyonu yapıldıktan sonra imalatlara başlanacağı kaydedildi.

Mevcut yol sathında heyelandan dolayı biriken malzemelerin, hem güvenlik açısından hem de imalat esnasında değerlendirileceğinden bugüne kadar kaldırılmadığı aktarılan açıklamada, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için azami gayret gösterileceği bilgisi verildi.

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu Valiliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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