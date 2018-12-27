Ordu'daki Iraklı Cinayetinin Şüphelileri Adliyede
53 dakika önce
Ordu'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede Ordu'da, çöplükte parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı gencin katil zanlıları adliyeye sevk edildiORDU - Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan...
Ordu
'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede
Ordu'da, çöplükte parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı gencin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
ORDU - Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Altınordu
ilçesi Karapınar
Mahallesi'nde geçen Pazar günü katı atık ve ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış cesedin cinayet şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Irak uyruklu 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'u öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan Irak uyruklu ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheliden 2'si, sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Ordu'ya 2 buçuk yıl önce gelen ve 4 çocuklu ailenin en büyük evlatları olan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'un, top oynamak için evden çıktığı bilinirken, 2 şüphelinin adliyedeki, 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Cinayetin, bir evin banyosunda işlendiği ileri sürülürken, polis ekipleri, olayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:05 Kaynak: İHA
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