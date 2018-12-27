Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Iraklı Cinayetinin Şüphelileri Adliyede

Ordu'daki Iraklı Cinayetinin Şüphelileri Adliyede

53 dakika önce

Ordu'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede Ordu'da, çöplükte parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı gencin katil zanlıları adliyeye sevk edildiORDU - Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan...

Ordu'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede
Ordu'da, çöplükte parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı gencin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde geçen Pazar günü katı atık ve ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış cesedin cinayet şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Irak uyruklu 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'u öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan Irak uyruklu ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheliden 2'si, sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Ordu'ya 2 buçuk yıl önce gelen ve 4 çocuklu ailenin en büyük evlatları olan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'un, top oynamak için evden çıktığı bilinirken, 2 şüphelinin adliyedeki, 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Cinayetin, bir evin banyosunda işlendiği ileri sürülürken, polis ekipleri, olayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Irak, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Sanatçı Hakan Peker Vasiyetini Açıkladı: Ben Öldükten Sonra Tüm Şarkılarımı Silsinler Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı

Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar 3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:58:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Iraklı Cinayetinin Şüphelileri Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]