Ordu'daki kafenin "yardım eli" ihtiyaç sahiplerine dokunuyor - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir derneğin açtığı kafenin geliri, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak ve öğrencilerin eğitimi için kullanılıyor.

İlçede, Ünye El Ele Kültür, Sosyal Araştırma ve Spor Kulübü Derneği tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir kafe açıldı.

Doğal yiyecek ve içecek ürünlerin sunulduğu kafeye gelenler internet imkanından yararlanıyor, buradaki kitap ve dergileri okuyabiliyor.

Yaklaşık 5 ay önce açılan kafenin geliri ise ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek hazırlanan aşevi ile öğrencilerin kırtasiye ve kıyafetleri için harcanıyor.

Aşevinde günde 670 kişilik sıcak yemek hazırlanıyor

Dernek başkanı Fatih Uygun, AA muhabirine, derneği 2014 yılında özellikle uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında kurduklarını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli yol katettiklerini belirten Uygun, bu çerçevede gençlere fayda sağladıklarını ve iş bulduklarını anlattı.

Uygun, bünyelerindeki aşevinde günde 670 kişilik sıcak yemek hazırlandığını ifade ederek, daha fazla faydalı olmak ve daha fazla muhtaç kişiye ulaşmak için söz konusu kafeyi açtıklarını aktardı.

Özellikle ailesinin gelir seviyesi düşük çocukların eğitim masrafları için kafeyi kurduklarını dile getiren Uygun, "Kafenin adını Perma Kültür Kafe koyduk. Perma kültür, sürdürülebilir tarım, doğal tarım demek. Buranın önemli bir tarafı da insanlara doğal beslenmeyi vurgulamak. Baktığınız zaman buradaki ürünlerin hepsi evde yapılma ürünlerdir. Asitli bir şey satılmaz. Doğal ürünler satılır. Azdır ama hepsi doğaldır. Kafeden kazanılan kar direk aşevine, oradaki muhtaç insanlara, yetim ve öksüz çocuklara, okurken zorluk çeken öğrencilerin eğitimine katkı olarak harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Uygun, kafenin hizmete açıldığı sürecin okul dönemine denk geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Okul dönemine denk geldiği zaman 50'den fazla öğrenciye sadece 3-5 kırtasiye malzemesi değil, okul kıyafeti, tepeden tırnağa tüm okul malzemeleri ve kışlık kıyafet yardımı yaptık. Aşağı yukarı 100 bin liraya yakın bu kafeden arkadaşlarımıza, dostlarımıza, muhtaç kardeşlerimize çıkış yaptık. Ayrıca gıda kolisi yardımlarımız oluyor. Sadece öğrenciler değil, bazısının kira, elektrik, su ihtiyacı oluyor, bazısının hastaneye gidecek parası olmuyor. Bu gibi ihtiyaçlara bakıp, araştırıp hakikaten paranın doğru yere gitmesi amacıyla devlet kurumlarıyla bilgi alışverişi yapıyoruz. 'Ekonomik ve sosyal durumu, ihtiyaç sahibi mi' analizini yaptıktan sonra her türlü desteği, kafeden aldığımız parayla karşılıyoruz."

"Çocuklar buraya gelip ders çalışıyor, internet ortamından da faydalanabiliyorlar"

Kafede satışa sundukları tostta yöresel bir ürün olan biber tuzu da kullandıklarını ifade eden Uygun, "Bütün kurabiyeler, hamur işleri ablalarımız, kardeşlerimiz tarafından yapılıyor. Limonata, nar ve portakal suyumuz konsantre olmayan içecekler. Hepsi doğal meyvelerden sıkılarak veriliyor. Bunun yanında gözleme yapıyoruz. Kahvaltıdaki malzemelerimiz doğal, market ürünü yok. Az ürün olsun ama insanlar sağlıklı beslensin istiyoruz. Ayda iki kere yöresel Gürcü kavurması yapıyoruz. Kışın da farklı lezzetler hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygun, kafedeki kitaplığa bağış yapanlar olduğunu belirterek, "Örneğin bazıları geliyor, 'bu kitap burada güzel durur, bu kitabı da koyalım' diyor. Okunabilir, faydalı kitaplar var. Çocuklar buraya gelip ders çalışıyor, internet ortamından da faydalanabiliyorlar. Hem ders çalışıp hem karınlarını doyuruyorlar." dedi.

Kafeyi ilk defa görenlerin, "burası lüks, şık bir kafe" dediğini, kapıda "aşevi yararına" yazısını gördüklerinde ise sevindiklerini anlatan Uygun, kendisine konuyla ilgili sorular sorduklarını dile getirdi.

Uygun, yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi verdikleri insanların mutlu olduğunu ve destek verdiklerini belirterek, "Mesela diyor ki 'ben evden pasta getireceğim, burada pasta satalım.' Kurabiye getiren oluyor. Burada aslında kermes havası da var. Gelip bizi tanısınlar, buranın imkanlarını görsünler, destek versinler istiyoruz. Burası daha fazla büyürse, daha etraflıca yardımlar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Kamil Tamtürk ise açıldığı günden beri kafeye geldiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan çalışmanın önemine değinen Tamtürk, "Biz de projeye katkıda bulunduğumuzu düşündüğümüz için sık sık mekana geliyoruz. Yemekler, aperatif sunumlar çok başarılı. Projeyi de elimizden geldiğince destekliyoruz." diye konuştu.