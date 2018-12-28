Ordu'daki Kayak Merkezinde Kar Sevinci

Ordu
'nun Kabadüz
ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi
'nde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kayak turizmi için gün sayan işletmecileri sevindirdi.
Fındığın başkenti Ordu'da, sahilden yaklaşık bir saat uzaklıktaki Çambaşı Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm ve spor alanında önem arz eden tesisin açılışının 2017'de yapıldığını anımsattı.
Açıldığı günden bu yana kayak tesisinin yeteri kadar kar alamadığını belirten Kaya, bu nedenle kayakseverlerin tesisten yeteri kadar faydalanamadığını söyledi.
Tesisten keyifle istifade edebilmek için sadece 50 santimetre kara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kaya, son kar yağışıyla birlikte bu seviyenin geçildiğini belirtti.
Kente ve bölgeye büyük katkı sağlayacağına inandıkları kayak tesisine son günlerde etkili olan karın yüzleri güldürdüğünü kaydeden Kaya, şöyle konuştu:
"Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde şu anda yaklaşık bir metre yüksekliğinde kar mevcuttur. Resmi açılışı 2017 yılında gerçekleşen kayak merkezine ilk defa bu kadar fazla kar yağdı. Tesisimiz sosyal tesisleri, eğitmenleri ve iki adet telesiyeji ile hizmete hazırdır. İşletmeciliği Ordu Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan tesisimize gerek il içerisinden, gerekse de il dışından tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."
Çambaşı Yaylası'nda konaklama probleminin olmadığını da dile getiren Kaya, bölgeye gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanacağının altını çizdi.
Kaya, tesiste Türkiye
'ye onur verecek kayakçılar yetişmesini temenni ettiklerini de kaydederek, "Şu anda Karadeniz
'in en büyük kayak merkezlerinin arasında bu tesis gerçekten bölgeye çok büyük hizmetler yapacak. Burası bölgenin hem iktisadi kalkınması hem de gençlerimizin kış sporlarını noktasında yetişmesinde önemli rol alacak." dedi.
Kaya, kayak tesisine rahat ve konforlu bir ulaşım sağlanabilmesi için ekiplerin yol güzergahlarında hazır olduklarını sözlerine ekledi.