Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Kazada Ölen Kişi Toprağa Verildi

Ordu'daki Kazada Ölen Kişi Toprağa Verildi

2 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Tamer Kaya (41), son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'daki Kazada Ölen Kişi Toprağa Verildi, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Tamer Kaya (41), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya'nın cenazesi, Atatürk Mahallesi'ndeki evi önünde alınan helalliğin ardından Merkez Büyük Cami'ye getirildi.

Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Saraycık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

4 yaşında bir kız çocuğu babası olan Tamer Kaya'nın eşi Semra Kaya'nın hamile olduğu öğrenildi.

Ünye'den Samsun istikametine gitmekte olan Tamer Kaya yönetimindeki 52 LH 863 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Erdem H. (39) idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'nde çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlık alana savrulmuştu.
Kazada sürücü Tamer Kaya, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü Erdem H. ile aynı araçta bulunan Ferhat Y. (42) yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:55 Kaynak: AA

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