Üye Girişi
Ordu'daki Kış Sporları ve Kayak Merkezi konuklarını ağırlamaya başladı - Son Dakika

Ordu'daki Kış Sporları ve Kayak Merkezi konuklarını ağırlamaya başladı

04.01.2022 14:12
Ordu'daki Kış Sporları ve Kayak Merkezi konuklarını ağırlamaya başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, sezon açıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, sezon açıldı.

Bölgede etkili olan yağışın ardından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkezde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Eşsiz manzarasıyla cezbeden merkez, karın, kayağa elverişli hale gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kayak merkezine gelen vatandaşların bir kısmı kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarken bazıları ise ahşap evlerde konaklamayı tercih ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak merkezine gelen ziyaretçi sayısının artmaya başladığını söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğasıyla vatandaşların ilgisini çektiğini belirten Kaya, bölgeye ulaşımın daha rahat sağlanması için ekiplerinin gece gündüz görevinin başında olduğunu aktardı.

Kaya, bölgedeki tesislerin tam kapasiteyle hizmet verdiğine dikkati çekerek, özellikle hafta sonları kayak merkezine ilginin çok yüksek olmasını beklediklerini kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dört mevsim vatandaşlara açık olan tesiste kar kalınlığının kayak yapılabilmesi için yeterli kapasiteye ulaştığı belirtilerek, tesise gidenlere, snowboard, kızak, zipline, çocuk oyun alanı, kayak odası, kayak malzemeleri satış butik mağazası gibi hizmetlerin sunulduğuna işaret edildi.

Sezon öncesi kayak merkezinde telesiyej bakımlarının yapıldığı, kayak pistleri çevresinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Kar makineleri ve kar motorları bakım ve onarımdan geçirilerek pistlerde düzenleme çalışmaları uzman personelce yapıldı. Konaklama için misafirlerin tercih ettiği bungalovlarda da yapılan çalışmalarla tesis, yeni sezon için hazırlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan tanıtımlar sonucu kayak tesisinin geçen sezon 150 bin civarında vatandaşa hizmet verdiği de kaydedildi.

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Kabadüz, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'daki Kış Sporları ve Kayak Merkezi konuklarını ağırlamaya başladı - Son Dakika


Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor         
14:08
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar! Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!         
14:00
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş         
13:16
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
14:07 Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor
13:59 Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!
13:58 ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada
13:52 Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi
13:51 Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
13:02 Sevilen çiftten kötü haber! Koronavirüs Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de kapısını çaldı
12:57 Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'daki Kış Sporları ve Kayak Merkezi konuklarını ağırlamaya başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement