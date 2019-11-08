Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Kurul Kalesi'nin cazibesi arttırılacak
Son Dakika Kültür Sanat Ordu'daki Kurul Kalesi'nin cazibesi arttırılacak

Ordu'daki Kurul Kalesi'nin cazibesi arttırılacak

7 saat önce

Ordu'da 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nin, hazırlanan çevre düzenleme ön projesiyle cazibesi artacak.

Ordu'daki Kurul Kalesi'nin cazibesi arttırılacak, System.String[]

Ordu'da 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nin, hazırlanan çevre düzenleme ön projesiyle cazibesi artacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde bulunan ve 2010'dan beri kazıların yapıldığı kaleye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Belediye tarafından hazırlanan çevre düzenleme ön projesinde kazı evi, ziyaretçi karşılama merkezi ve otopark alanlarının yer aldığı aktarılan açıklamada, kazı evi içerisinde çalışma salonu, kütüphane, laboratuvar, atölye, buluntu deposu, yemekhane, yatakhane, kazı başkanı odası gibi bölümlerin olacağı anlatıldı.

Ziyaretçi karşılama merkezinde, çok amaçlı salon, hediyelik eşya ve kafeterya bölümlerinin olacağı, ayrıca 5 otobüs ve 50 araçlık otopark planlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Kalesi restorasyon projesi etaplar halinde hayata geçirilecek. 1'inci Etap Rölöve ve Çevre Düzenleme Ön Projesi kapsamında, ziyaretçi karşılama ve kazı evine yönelik yapılaşma planladı. Alanın kuzey noktasında otopark inşa edilecek. Ekipler, ziyaretçiler için zorlayıcı, engelliler için ise imkansız bir ulaşım rotası oluşturması nedeniyle kazı alanına yamaç boyunca uzanarak ulaşacak bir merdivenle, eğimi takip eden bir asansör yapılmasını planlıyor. Kibele heykelinin yer aldığı nişin bulunduğu mekanın hem kale içerisindeki konumu hem de önemi sebebiyle ziyaretçilerin kaleyle ilk karşılaştığı mekan olması uygun görüldü."

Açıklamada, kazı alanındaki platformların seçiminde, buluntuların görülmesine engel teşkil etmeyecek cam malzemelerin tercih edileceği bildirildi.

Kurul Kalesi'nde arkeolojik kazıların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Kazı sürecinde ortaya çıkarılan arkeolojik veriler, Kurul Kalesi'nin önem kazanmasını sağlarken, kamuoyunda bilinirliğini de artırdı. Özellikle hafta sonu yoğun olarak ziyaret edilen bir rekreasyon alanı olma özelliğini koruyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Altınordu, Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı
Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:25:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Kurul Kalesi'nin cazibesi arttırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]