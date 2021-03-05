Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

05.03.2021 12:29
Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Ordu'da, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'yı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu'da, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'yı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanıklar Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz, müştekiler ile avukatlar katıldı.

Sanık Uluz, daha önce her şeyi anlattığını dile getirerek, "Parayı almış olsak sonrasında inşaatta çalışmazdım. Pişmanım. Odunla ben vurmadım, dayımı engellemek için maktulün ensesine tokat attım. Adalete güveniyorum." dedi.

Sanık Görgülü ise evden yüksek miktarda para çıksa söyleyebileceklerini ileri sürerek, "Amacımız hırsızlıktı. Öldürme gibi bir amacımız yoktu. Adaletinize sığınıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Maddi ve manevi zararlarının da karşılanmasını isteyen müştekiler, "Tekrar çocuğumuz olabilir ama artık annemiz olamaz." ifadesini kullandı.

Maktul Sarı'nın oğlu, sanık avukatının beyanı sırasında, annesinin olay sonrasındaki çarşafa sarılmış haldeki fotoğrafını göstererek, "Avukat, annemi öldürme kastları yoksa neden ağzını bağladılar?" şeklinde tepki gösterdi.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı Erdem Oğuz Özer, verilen aranın ardından sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Heyet, sanıklara, yağma suçunu işlenmesini kolaylaştırmak suretiyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanıklara "yağma" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Makbule Sarı'yı Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde 14 Kasım 2020'de öldürdükleri iddiasıyla Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım "En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık için yakalama kararı çıkarıldı Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü
11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı 11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı         
12:33
Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis         
12:02
Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile         
11:40
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı         
11:08
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı         
11:01
TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti         
10:19
Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim         
10:04
"Polis defalarca başıma vurdu" dedi, nezarethanedeki akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı         
09:40
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi         
09:23
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler         
08:53
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi         
08:42
Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu         
08:38
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 12:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei