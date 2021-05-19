Ordu'daki Melet Irmağı turistik bölge haline gelecek - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı'nda gerçekleştirdikleri çalışmaların yaza yetişeceğini ve Ordu için çok güzel bir turistik bölge haline geleceğini söyledi.

Güler, Melet Irmağı'nda yürütülen ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, çalışmaların tamamlanmasıyla Ordu'nun çok güzel bir turistik alana kavuşacağını belirtti.

Melet Irmağı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Güler, "Melet Irmağı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar inşallah yaza yetişecek ve Ordu için çok güzel bir turistik bölge haline gelecek. Yaptığımız çalışmalarla tekneler ırmağın iç kesimlerine kadar girebilecek. Ayrıca ırmak üzerinde balık tutma yerleri olacak." dedi.

Güler, eski çöplük alanı olan bu bölgeyi temizlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burası artık insanlarla doğanın iç içe olduğu bir alan olacak. Irmak üzerine doğal yapısına uygun olarak yaptığımız ada ile alanı çeşitlendirerek daha da güzel hale getirmek istedik. Tüm ekibimizle yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalar Ordu'ya katma değer katacak ve aynı zamanda da çağdaş şehircilik anlamında çevreyle uyum açısından bölgemize büyük bir avantaj sağlayacak."