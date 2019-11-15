Ordu'daki Melet Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hizmete açılmaya gün sayan alternatif Melet Köprüsü'nün, sayısız il ve ilçeye hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni alternatif olarak yapılan köprünün çevre illerin ve ilçelerin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacağını vurguladı.

Güler, söz konusu köprünün asfaltlanmasının yapılmasıyla birlikte çalışmaların tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sokaklardaki yan yol bağlantıları da asfaltlanarak hava şartlarının uygun olması ve diğer yerlerdeki çalışmaların da ilerleyişiyle alternatif yeni köprü trafiğe açılacak. Yan ve ana yol bağlantıları ile birlikte kavşak çalışmaları da kısa süre içerisinde bitirilecek. 236 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde yapımı tamamlanan köprü sadece ilimiz için değil, çevre illerimiz ve ilçelerimizin de trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak."