Ordu'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Ordu'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

6 saat önce

Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınırken, başka noktalarda devam eden yangınlara müdahale devam ediyor.

Ordu'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınırken, başka noktalarda devam eden yangınlara müdahale devam ediyor.

Ordu'nun farklı ilçelerinde ve farklı bölgelerinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınları, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınıyor. Çatalpınar ilçesinde Güneyce, Karahasan, Fırışlı, Kuşkayası olmak üzere toplam 4 farklı noktada çıkan orman yangınları itfaiye ekipleri ve Fatsa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

VATANDAŞLARDAN İTFAİYEYE DESTEK

Yangınlara ara vermeden müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun bir tempoyla çalışırken, vatandaşlar da geç saatlere kadar mücadele eden ekiplere gıda ve su takviyesinde bulunuyor.

Karahasan Mahalle Muhtarı Mehmet Güler kendi bölgelerinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla yangının yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındığını söyledi. Öte yandan, Ordu'nun farklı ilçelerinde de çeşitli bölgelerinde orman yangınlarının sürdüğü öğrenilirken, ekiplerin bu kapsamda mücadele ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN UYARI YAPILMIŞTI

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fırtınaya karşı tedbir alınması konusunda vatandaşları uyarırken, valilikten yapılan açıklamada ise bugün sabah saatleri itibariyle 11 ilçede, 22 farklı noktada yangın çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

(İHA)

Çatalpınar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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