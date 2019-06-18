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Ordu'daki sağanak

1 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Ordu'nun Çamaş ilçesindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı mahallelerde su seviyesi yükselen dereler taştı.
Birçok mahallede bağlantı yolları ulaşıma kapanırken küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Fındık bahçeleri de zarar gördü.
Sakargeriş Mahallesi'nde bir derenin taşmasını önlemek isteyen vatandaşlar, dere kenarına taş dizdi. Bu sırada dereye düşen bir kişi, bacağının taşa çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, iş makinesi yardımıyla kepçede taşınarak yol kenarına getirildi.
Belediye ekipleri ise bölgede yolların temizlenmesi için çalışma yürütüyor.
Yaralı Adem Meydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dere suyunun kendisini düşürdüğünü belirterek, "Taş dizerken suyun içindeki taş bacağıma vurdu. Beni suya düşürdü. Suyun debisi çok yüksekti. Beni devirdi, kendimi zor kurtardım. Beni götürme şansı yüksekti. Kendi çabamla oradan çıktım." dedi.
Yollar kapalı olduğu için hastaneye hemen gidemediğini anlatan Meydan, iş makinesi yardımıyla yola geldiğini, ambulansla hastaneye gideceğini söyledi.
Sakargeriş Mahalle Muhtarı İsa Topal ise sabah saatleri itibarıyla şiddetli bir yağış meydana geldiğini söyledi.
Yağışın yollarda tahribat oluşturduğunu ifade eden Topal, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bazı yolların nispeten açıldığını, bazı yolların ise hala kapalı olduğunu belirtti.
Topal, menfezlerin temizlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Menfez yapılmazsa bir dahaki sefere bu durumlarla karşılaşabiliriz. Yollarımızda ulaşım zorlukla sağlanıyor. Heyelanlar ve göçükler meydana geldi." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Çamaş, Ordu, Güncel
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