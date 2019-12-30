Ordu'daki sahte engelli operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Ordu'da düzenlenen operasyonda, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere 'usulsüz engelli raporu' düzenledikleri gerekçesiyle aralarında doktorun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı vatandaşlara usulsüz engelli raporu verildiği öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon sonucunda, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri gerekçesiyle geçen günlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu, aralarında bir doktorun da bulunduğu toplam 34 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında bir doktor ve bir de kadının bulunduğu toplam 20 kişi adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - ORDU