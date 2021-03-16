Ordu'daki seri cinayet sanığı: "Basınla beni yargılamayın, ben böyle canilik yapmadım" - Son Dakika

Ordu'daki seri cinayet sanığı: "Basınla beni yargılamayın, ben böyle canilik yapmadım"

16.03.2021 10:46
Ordu'daki seri cinayet sanığı:

Ordu'da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Ordu'da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Kendisinin, bu cinayetleri işlediğini iddia eden cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu, "Basınla beni yargılamayın, böyle canilikler işlemedim" dedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan dosyadan hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi.

"Ona yardım edenler varsa lütfen söylesin"

Duruşmada, Şeker Köseoğlu'nun oğlu Necati Köseoğlu, önceki beyanlarını yineleyerek, "Bir anne acısını ancak çeken bilir. Eğer kendisine yardım eden birisi varsa lütfen söylesin. Acımız dinmez ancak en azından içimiz ferahlar" diye konuştu.

"Medya benim üzerime oynuyor, herkes beni cani olarak biliyor"

Seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu da kendisinin suç işlemediğini iddia ederek, "Hakkımda tiyatro gibi tutanak tuttular. Bunlar tek başına yapılacak işler değil. Olayı benim üzerime yıkmak için, sabıkalı olduğum için beni ön plana sürüyorlar. Medya benim üzerime oynuyor, benim piyasaya 160 bin TL borcum var. Ne için insan öldüreyim? Vicdanen yalvarıyorum. Ben böyle bir suç işlemedim. Herkes, Mehmet Ali Cayıroğlu'nu cani olarak biliyor. İnsan böyle canilikler yapar mı?" ifadelerine yer verdi.

Olayın geçmişi

Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu, 3 Mayıs 2018 tarihinde ortadan kaybolmuş, yakınlarının jandarmaya bildirmesi üzerine Köseoğlu'nun cesedi, evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunmuştu.

Önceki duruşmada 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 24 yıl hapsine karar verilmişti

Öte yandan seri cinayet sanığı 25 Şubat tarihinde çıktığı mahkemede, Senayi ve Ümit Türedi, Hasan, Sabri ve Zahide Gümüş'ü öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ORDU

Ordu'daki seri cinayet sanığı: Basınla beni yargılamayın, ben böyle canilik yapmadım
Ordu'daki seri cinayet sanığı: Basınla beni yargılamayın, ben böyle canilik yapmadım

Cinayet, Elazığ, Akkuş, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki seri cinayet sanığı: 'Basınla beni yargılamayın, ben böyle canilik yapmadım' - Son Dakika


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