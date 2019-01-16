Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Şiddetli Rüzgar

Ordu'daki Şiddetli Rüzgar

1 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kadın ağır yaralandı.

Ordu'daki Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Ordu'nun Korgan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle Karakışla Mahallesi'ndeki Mustafa Argun'a ait iki katlı evin çatısı uçtu.

Bu sırada evin bahçesinde bulunan Emine Argun (46), düşen çatının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çatının altından çıkarılan Argun, otomobille Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emine Argun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Korgan, Ordu, Güncel
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