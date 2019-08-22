Son Dakika Haberleri: Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
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Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

7 dakika önce

Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü Yaralılardan birisi hastanede öldü, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin tedavisi sürüyorORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

Yaralılardan birisi hastanede öldü, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin tedavisi sürüyor

ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, tüfekle vurularak ağır yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı olayda Güner A., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç.'nin ise tedavileri devam ediyor.

4 şüpheli gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Damarlı, Gölköy, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
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