Ordu'daki Silahlı Kavga
17 dakika önce
Ordu'daki tekstil imalathanesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu
'daki tekstil imalathanesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Ünye
ilçesine bağlı Kaledere
Mahallesi'ndeki tekstil imalathanesinde ortağı Zekai Sezer'i pompalı tüfekli yaraladığı ve oğlu Samet Sezer'i öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Ü.Ş. polis ekiplerince yakalandı.
Ü.Ş. ile kavga sırasında yanında olduğu ileri sürülen ve ifadesi alınan kız kardeşi N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Kaledere Mahallesi'nde dün tekstil imalathanesinde Ü.Ş. ile ortağı Zekai (63) ve oğlu Samet Sezer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Samet Sezer yaşamını yitirmiş, babası ağır yaralanmıştı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:34 Kaynak: AA
Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti
Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi