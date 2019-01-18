Ordu'daki Silahlı Kavga

Ordu
'daki tekstil imalathanesinde silahlı kavga
sonucu hayatını kaybeden Samet Sezer, toprağa verildi. Ünye
ilçesine bağlı Kaledere
Mahallesi'ndeki tekstil imalathanesinde silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden Samet Sezer'in (28) cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi
morgundan alınarak helallik alınmak üzere Burucu Mahallesindeki evine getirildi.
Daha sonra Sezer'in cenazesi, Ünye Büyük Camisinde kılınan namazın ardından Yiğitler Kesecik
Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Kaledere Mahallesi'nde tekstil imalathanesinde, 16 Ocak'ta, Ü.Ş. ile ortağı Zekai (63) ve oğlu Samet Sezer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Samet Sezer yaşamını yitirmiş, babası ağır yaralanmıştı.
Zekai Sezer'i pompalı tüfekle yaraladığı ve oğlu Samet Sezer'i öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Ü.Ş. polis ekiplerince yakalanmıştı. Ü.Ş. ile kavga sırasında yanında olduğu ileri sürülen ve ifadesi alınan kız kardeşi N.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.