Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Silahlı Kavga

Ordu'daki Silahlı Kavga

44 dakika önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Ordu'daki Silahlı Kavga, System.String[]
Ordu'nun Kumru ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada kardeşler Gökhan, Hakan ve Serkan Yarım'ı yaralayan Vahit Zaralı'nın emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Kumru Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Serkan, Gökhan Hakan, Kumru, Ordu, Güncel
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