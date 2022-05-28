Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

28.05.2022 17:55

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı 52 EM 115 plakalı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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