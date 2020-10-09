Ordu'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ordu'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da bir kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Ordu'da bir kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinde yaşayan H.O'nun 7 Ekim'de evinin önünde uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri yeni delillere ulaştı. Yeni delillerle birlikte ekipler, H.O'nun karısı A.O'yu gözaltına aldı. A.O'nun sorgusunun ardından 3 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan, olayda 3 kurşunla ağır yaralanan H.O'nun Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Son Dakika

ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti

Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu

Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı

Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?

'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti