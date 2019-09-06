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Ordu'daki suç örgütü operasyonu

38 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 üyesinden 13'ü tutuklanan suç örgütü mensuplarının, haksız kazanç yoluyla elde ettiği 6 taşınmaz, 5 araç ile şirketlerinin banka hesaplarına el konulduğu bildirildi.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 üyesinden 13'ü tutuklanan suç örgütü mensuplarının, haksız kazanç yoluyla elde ettiği 6 taşınmaz, 5 araç ile şirketlerinin banka hesaplarına el konulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2 Eylül'de düzenlenen operasyonun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orallar Organize Suç Örgütüne yönelik gerçekleştiği belirtildi.

32 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı 40 adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri desteğinde 240 personelle operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün tehdit, cebir ve şiddet uygulamak suretiyle esnaf ve vatandaşlarımız üzerinde baskı kurduğu, çek-senet tahsilatçılığı yaptığı, silah kullanmak suretiyle kasten yaralama ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edilmiştir. Örgütün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün 'nitelikli tehdit', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' gibi suçlar olmak üzere toplam 21 eyleminin tespiti yapılmıştır."

Açıklamada, örgütün ev ve eklentilerindeki aramada ise 11 adet ruhsatsız tabanca, 832 adet fişek, 12 adet av tüfeği ve 162 adet çek-senet ele geçirildiği aktarılarak, "Suç örgütünün haksız kazanç yoluyla elde ettiği 6 taşınmaza, 5 araca, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesaplarına el konulmuştur." ifadesine yer verildi.

Ordu'nun Ünyi ilçesinde, 2 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dün adliyeye sevk edilen diğer 20 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı belirtildi.

Eylül, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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