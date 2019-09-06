Son Dakika Haberleri: Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

1 saat önce

ORDU'da, organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama, System.String[]

ORDU'da, organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünye Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ünye ve Aybastı ilçeleri ile Ankara'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerle belirlenen ve 21 suça karıştıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana ise el koyuldu. Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi, serbest bırakılırken, 20 kişi ise Özel Harekat timleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusun ardından mahkemeye çıkarılan Ö.O., Ö.G., A.T., M.K., F.G., A.K., O.Y., K.Ç., U.O., E.C., U.İ., M.A. ve D.Ö., tutuklanırken, 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:28:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]