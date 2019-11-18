Ordu'daki trafik denetimlerinde 114 araç trafikten men edildi

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik düzenlenen denetimlerde son bir haftada 114 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde 27 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, 35 kişi yaralandı.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 58 sürücüsü alkollü ve 27 sürücüsü modifiyeli araç kullanmaktan, 28 sürücü drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 87 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 482 araç sürücüsü hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 17 sürücüsü emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 sürücü hakkında ise kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Toplam 754 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı denetimlerde, 60 kişinin sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 114 araç da trafikten men edildi.

Diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 430 araç kontrol edilirken, bin 534 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerin kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirileceği kaydedildi.