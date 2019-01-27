Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Trafik Kazaları Mobese Kameralarında

Ordu'daki Trafik Kazaları Mobese Kameralarında

28 dakika önce

Ordu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Ordu'daki Trafik Kazaları Mobese Kameralarında, System.String[]
Ordu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Kayıtlarda, kamyonetle bir otomobilin çarpışması, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması, otomobilin yolcu minibüsü ile çarpışmasına ait görüntüler yer alıyor.

Görüntülere bir tırın otomobile çarparak sürüklemesi, bir başka kazada ise kamyonetin çarptığı öğrenci servisinin devrilme anı yansıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel
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