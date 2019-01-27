Ordu'daki Trafik Kazaları Mobese Kameralarında
28 dakika önce
Ordu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Ordu
'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü
tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.
Kayıtlarda, kamyonetle bir otomobilin çarpışması, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması, otomobilin yolcu minibüsü ile çarpışmasına ait görüntüler yer alıyor.
Görüntülere bir tırın otomobile çarparak sürüklemesi, bir başka kazada ise kamyonetin çarptığı öğrenci servisinin devrilme anı yansıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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