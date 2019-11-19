Son Dakika Haberleri: Ordu'daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan - Son Dakika

Ordu'daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan

6 saat önce

Ordu'da meydana gelen trafik kazalarının yarısının aşırı hızdan kaynaklandığı belirtildi.

Ordu'daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan, System.String[]

Ordu'da meydana gelen trafik kazalarının yarısının aşırı hızdan kaynaklandığı belirtildi.


Ordu Jandarma Komutanlığı'nın tespitlerine göre, Karadeniz sahil yolu haricindeki ilçelerde bulunan karayollarında meydana gelen kazaların yüzde 55'inin aşırı hız, yüzde 24'nün dikkatsizlik ve tedbirsizlik, yüzde 21'nin hatalı sollama sonucu yaşandığı tespit edildi.


Öte yandan Jandarma Komutanlığı'nın istatistiklerine göre, Ordu il genelinde 2019 yılında Ocak-Kasım ayları arasında meydana gelen kazalar incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 18, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 5 azalma meydana geldiği kaydedildi.


Bu arada 11-14 Kasım 2019 tarihlerinde Altınordu-Ulubey, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş karayollarında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde bin 52 araç kontrol edilirken 54 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan trafik idari para cezası uygulandı. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek
Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:47:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]