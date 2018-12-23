Ordu'daki Trafik Kazası

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.



Fatsa Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Zekiye Özgen'in cenazesi, Konakbaşı Mahallesindeki evine getirildi.



Özgen için burada dua edildi ve helallik alındı.



Daha sonra Fatsa Ortabüyük Camisine getirilen cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kabakdağı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Dün akşam saatlerinde, Gürcistan uyruklu Uri Khozrevanidze (50) idaresindeki OD 007 BH plakalı tır, Aybasti Kavşağı'nda dönüş yapan Zeki Özgen (60) yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosikletle çarpışmış ve motosiklette bulunan Zekiye Özgen, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu