Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Trafik Kazası

Ordu'daki Trafik Kazası

3 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.

Ordu'daki Trafik Kazası, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kadın, toprağa verildi.

Fatsa Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Zekiye Özgen'in cenazesi, Konakbaşı Mahallesindeki evine getirildi.

Özgen için burada dua edildi ve helallik alındı.

Daha sonra Fatsa Ortabüyük Camisine getirilen cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kabakdağı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde, Gürcistan uyruklu Uri Khozrevanidze (50) idaresindeki OD 007 BH plakalı tır, Aybasti Kavşağı'nda dönüş yapan Zeki Özgen (60) yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosikletle çarpışmış ve motosiklette bulunan Zekiye Özgen, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:56 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:31:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]