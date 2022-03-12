Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Çömlekçi mevkisinde, Cesur Çorbacı yönetimindeki 48 YD 332 plakalı otomobil, önünde seyreden dolmuşu sollamak isterken karşı şeritten gelen Umutcan Kolcu yönetimindeki 52 DM 525 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, Çorbacı'nın kullandığı araçta bulunan Rıdvan Köse (32) ve Mahir Oral (30) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasını ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
Kaynak: AA
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