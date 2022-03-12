Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

12.03.2022 18:28

Son dakika haberler... Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Çömlekçi mevkisinde, Cesur Çorbacı yönetimindeki 48 YD 332 plakalı otomobil, önünde seyreden dolmuşu sollamak isterken karşı şeritten gelen Umutcan Kolcu yönetimindeki 52 DM 525 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Çorbacı'nın kullandığı araçta bulunan Rıdvan Köse (32) ve Mahir Oral (30) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasını ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Kamyon ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı Kamyon ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Otomobil, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:57:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement