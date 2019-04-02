Ordu'daki Trafik Kazasında Babaanne Hayatını Kaybetti
33 dakika önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaya geçidinde meydana trafik kazasında, torunu ile birlikte yaralanan kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde yaya geçidinde meydana trafik kazasında, torunu ile birlikte yaralanan kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeni Mahalle
'de dün meydana gelen trafik kazasında, Fatma B. idaresindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime A. (55) ve torunu olan Selim
A.'ya (5) çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları alarak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınanlardan babaanne Fadime A., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:45 Kaynak: İHA
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