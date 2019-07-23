Son Dakika Haberleri: Ordu'daki uyuşturucu davasında karar
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Ordu'daki uyuşturucu davasında karar

1 saat önce

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 16 sanık, 3 ile 28 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'daki uyuşturucu davasında karar, System.String[]
Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 16 sanık, 3 ile 28 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklardan M.B'ye 28 yıl, Ö.Ö, K.G'ye 22 yıl, O.C, A.K, A.Y'ye 21 yıl, A.A'ya 18 yıl, S.E, M.Ç, O.A'ya 15 yıl, M.T. ve Y.A'ya 10 yıl, G.Y'ye 8 yıl, S.Ş'ye 6 yıl 3 ay, T.S'ye 5 yıl ve R.Ş'ye 3 yıl hapis cezası verdi.
Heyet ayrıca sanıklardan bazılarını 10 bin lira ile 198 bin lira arasında değişen adli para cezalarına çarptırdı.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2018 yılında, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.
Eş zamanlı yapılan operasyonda 14,25 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 36 MKE marka fişek ele geçirilmişti.
İddianamede, sanıkların, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.
Uyuşturucu Ticareti, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:57 Kaynak: AA
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