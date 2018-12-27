Ordu'daki Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ordu
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fatsa
, Ünye
ve Çaybaşı
ilçelerinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin, Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 25 Aralık
'ta gerçekleşen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 MKE marka fişek ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:36 Kaynak: AA
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