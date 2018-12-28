Ordu'daki Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.
Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin, Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Ünye Adliyesine getirilen 15 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 25 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 fişek ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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