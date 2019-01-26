Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'daki Uyuşturucu Operasyonu

6 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve A.C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ünye'de gerçekleştirilen operasyonda "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen O.Ö, A.G. ve Ö.K. tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:38 Kaynak: AA

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