Ordu'daki uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ordu'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında Ünye Adliyesine sevk edildi.

17 Aralık tarihinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, iki şüpheli daha aynı dosya kapsamında yakalanmıştı.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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