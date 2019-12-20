Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 kişiden 19'u tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 kişiden 19'u tutuklandı

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 kişiden 19'u tutuklandı, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 1'i kadın 22 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ünye Adliyesine sevk edilen zanlılardan 19'u, çıkarıldıkları mahkemece "uyuştucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 17 Aralık'ta sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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