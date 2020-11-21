Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede - Son Dakika

Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede

21.11.2020 09:35

Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede Yaşlı kadını domuz bağı yapıp, paralarını çaldıktan sonra ölüme terk ettiği iddia edilen dayı ve yeğen adliyeye sevk edildi Ordu'nun Korgan ilçesindeki vahşetin zanlıları dayı ve yeğen yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede

Yaşlı kadını domuz bağı yapıp, paralarını çaldıktan sonra ölüme terk ettiği iddia edilen dayı ve yeğen adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesindeki vahşetin zanlıları dayı ve yeğen yakalanarak adliyeye sevk edildi.

14 Kasım tarihinde Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde tek yaşayan Makbule Sarı elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden döviz ve televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Domuz bağı ile ölüme terk etmişlerdi

Feci şekilde öldürülen yaşlı kadının katillerini bulmak adına başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu ekipler bazı delillerin üzerinde yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekip yaptığı geniş çaplı soruşturma sonucu, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 2 şüpheli yakalandı.

Cinayet şüphelileri dayı ve yeğen

Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından ekipler, dayı ve yeğen oldukları öğrenilen H.G. ise S.U. isimli şüphelilerden birisini Aksaray, diğerini ise Fatsa'da yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede
Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede
Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede
Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede

Hırsızlık, Korgan, Kasım, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'daki vahşetin zanlıları adliyede - Son Dakika


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