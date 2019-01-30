Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı

Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapımı süren yeni stadı hızlı şekilde hayata geçirmeyi ve sporseverlerin hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapımı süren yeni stadı hızlı şekilde hayata geçirmeyi ve sporseverlerin hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Tekintaş, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne yapılan yeni stadın ana gövdesinin tamamlandığını, çimlerinin serildiğini belirtti.

Stadın iç kısmında koltuk, VIP düzeni ve localar gibi belli alanlarda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini aktaran Tekintaş, "Buna çevre düzeni de dahil olmak üzere ikinci bir ihaleye ihtiyaç var. Bunların tamamı ikinci bir ihale ile yapılıp ek bütçeyle tamamlanması gereken işler." ifadelerini kullandı.

Tekintaş, bununla ilgili taleplerin iletildiğini kaydederek, "Bizim hızlı bir şekilde kaynak teminini 2019 için gerçekleştirmemiz ve hızla da bu ihaleyi yapmamız gerekiyor. Buna da tamamlama ihalesi diyoruz. Tamamlama hizmeti bittikten sonra stat doğrudan hizmete açılabilecek konuma gelecek." diye konuştu.

Bu aylarda kaynak temininin sağlanması durumunda stadın yeni sezona yetişmesinin mümkün olabileceğine işaret eden Tekintaş, şunları söyledi:

"Arzumuz bu ihalenin hızlı şekilde yapılması yönünde. Çünkü bu büyük bir yatırım. Bugün 130 milyon lirayı aşmış yatırımın yapıldığı yerde 25-30 milyon liralık ek kaynağa ihtiyaç varken bunu da bekletmemek gerektiği kanaatindeyiz. Amacımız bu yapıyı hızlı şekilde hayata geçirmek ve sporseverlerin hizmetine sunmak."

Tekintaş, UEFA standartlarında yapılan ve 20 bin seyirci kapasiteli stadı Ordu'ya kazandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili kurumlara da teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Altınordu, Engin Tekintaş, Ordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar

Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı Beşiktaş, Marsilyalı Futbolcu N'Jie İçin Beklemeye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:14:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]