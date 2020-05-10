Ordu'daki yurtta karantinaya alınan kadınların Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilerek Ordu'daki yurtta karantinaya alınan kadınların Anneler Günü odalarında kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya'dan getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda gözlem altındaki anneler, Anneler Günü'nde de unutulmadı.

Üzerinde Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş" notu yazan kırmızı güller, yurttaki annelere dağıtıldı.

Odaları tek tek gezerek annelerin gününü kutlayan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, annelere güllerin yanında çikolata da hediye etti.

Anneler de kendilerini unutmayan Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.