Son Dakika Haberleri: Ordu'dan 227 Milyon Dolar İhracat

Ordu'dan 227 Milyon Dolar İhracat

31 dakika önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'dan 2018 yılında 227 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ordu'dan 227 Milyon Dolar İhracat, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'dan 2018 yılında 227 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ordu'da faaliyet gösteren hazır giyim sektörüne yönelik 'Hazır Giyim Sektörü Toplantısı' yapıldı. Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmada, Ordu'da hazır giyim ve tekstil sektöründe imalat sanayi alanında 139 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti. Vali Seddar Yavuz, Ordu'nun ildeki firma sayısı itibariye Türkiye sıralamasında beşinci, istihdamda ise 1 bin 430 kişi ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Vali Yavuz, Ordu'da dış ticaret verilerine bakıldığında 2018 yılında 227 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Bunun yüzde 67'sini fındık ve fındık mamulleri oluşturmaktadır. Sektörün ihracata sadece 0,4 milyon dolarlık (400 bin TL) bir katkısı olduğu anlaşılıyor. Ancak ihracatın çoğunlukla şehrimizden yapılmadığına dikkate alırsak bu rakamın daha yukarılarda olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ordu'dan 2016 yılında 25 sektörden yapılan ihracat döviz geliri 173 milyon 597 milyon dolar, 2017 yılında 236 milyon 672 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Valilik Toplantı Salonunda ikincisi düzenlenen toplantıya Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fikri Balta, Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu İl Defterdarı Kemalettin Işık, Ordu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, Ordu OSB Müdürü Olgun Topkaya, Ordu'da faaliyet gösteren hazır giyim sektör temsilcileri ve diğer temsilciler katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Türkiye, İhracat, Ordu, Ekonomi
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