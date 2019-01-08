Ordu'dan 227 Milyon Dolarlık İhracat

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentten geçen yıl 227 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bunun yüzde 67'sini fındık ve fındık mamullerinin oluşturduğunu bildirdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentten geçen yıl 227 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bunun yüzde 67'sini fındık ve fındık mamullerinin oluşturduğunu bildirdi.



Vali Yavuz başkanlığında "Hazır Giyim Sektörü Toplantısı" gerçekleştirildi.



Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Milli Üretim Seferberliğinde Paydaşlarla Etkileşim Toplantıları"nın ikincisinin düzenlendiğini belirterek, toplantıda, tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaşılan sorunlarla sektörün Türkiye'deki yeri ve Ordu'daki payının ele alınacağını, ayrıca kamunun sektöre yönelik neler yapılabileceğine ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirileceğini ifade etti.



Ordu'dan geçen yıl 227 milyon dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Yavuz, "Bunun yüzde 67'sini fındık ve fındık mamulleri oluşturdu. Sektörün ihracata sadece 0,4 milyon dolarlık bir katkısı olduğu anlaşılıyor ancak ihracatın çoğunlukla şehrimizden yapılmadığını dikkate alırsak bu rakamın daha da yukarılarda olduğunun altını çizmemiz gerekiyor, keza fındık ihracatı da böyle." diye konuştu.



Türkiye'nin tekstil sektöründe önemli mesafe aldığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:



"Nitekim 2018 sonu itibarıyla yaklaşık 169 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Özellikle 2018'in tüm ekonomik sıkıntılara rağmen önemli bir ihracat başarısıyla noktalandığını da hatırlatmak istiyorum. Çünkü yıllar itibarıyla ihracat rakamları incelendiğinde bazı yıllarda özellikle ciddi düşüşler meydana gelmiştir ama bu yıl tüm tartışmalara, tüm sıkıntılara rağmen özellikle döviz kurundaki dalgalanmaya, faizlerdeki artışa rağmen ihracat rakamlarının olumlu çıkması, özellikle de Türkiye'nin kronik sorunu olan, daha doğrusu bütün gelişmekte olan ekonomilerin en büyük sorunu olan cari açığın da bu anlamda biraz daha baskılandığını söylememiz sanıyorum yanlış olmaz."



Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İl Temsilcisi Harun Göçer de sektör özelinde kente ilişkin istatistiki bilgiler verdi.



Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fikri Balta, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Defterdarı Kemalettin Işık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ve Ordu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Olgun Topkaya da katıldı.

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