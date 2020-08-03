Ordu'dan 7 ülkeye aspir yağı ihracatı - Son Dakika

Ordu'da kurulu firmanın ürettiği aspir yağı, Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye satılıyor.

Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ, fındık yağının yanı sıra son bir yıldır aspir yağı da üretiyor.

Yaklaşık 650 kişinin istihdam edildiği firma, büyük kısmını Rusya ve Kazakistan'dan tedarik ettiği aspir tohumunu fabrikada ham madde ya da rafine olarak işliyor.

Ambalajlandıktan sonra satışa hazır hale gelen aspir yağı, iç piyasanın yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Belçika, Japonya, Hollanda ve Hindistan'daki marketlerde satışa sunuluyor.

Hedef, 20 ülkeye ihracat

Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Uğur Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Fındık yağının yanı sıra bir yıl önce üretmeye başladıkları aspir yağını da ihraç ettiklerini belirten Altaş, "Bir süre önce deneme amacıyla aspir yağı ihracatı gerçekleştirdik. Gelinen süreçte aspir yağına en az fındık yağı kadar talep oldu." dedi.

Altaş, aspir bitkisinin tohumunu yurt dışından getirerek fabrikada yağ haline dönüştürdüklerini, kısa sürede bu yağ çeşidinde de dünyada söz sahibi olduklarını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldan bu yana Çin, ABD ve Almanya gibi dünyanın önemli ülkelerine aspir yağı ihraç ettiklerini söyleyen Altaş, 200 konteynerin üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Altaş, aspir yağına ilginin sürekli arttığına işaret ederek, "Hedefimiz fındık yağında olduğu gibi aspir yağını da 20'nin üzerinde ülkeye ihraç etmek. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Gelinen süreçte aspir yağına ilgi tonaj bazında her geçen ay artıyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gerekli tüm tedbirleri alarak üretime devam ettiklerini dile getiren Altaş, "Firma olarak her geçen gün kapasitemizi ve üretim miktarımızı daha da artırıyoruz. Artık bu durumu sadece yurt içinde değil, ihracatta da görmek bizleri oldukça mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Altaş, ülkedeki boş arazilerde aspir bitkisi ekilmesi gerektiğini, firma olarak bu konuda öncülük yapmaya hazır olduklarını kaydetti.