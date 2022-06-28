Ordu'dan 76 ülkeye kedi kumu ihracatı - Son Dakika
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Ordu'dan 76 ülkeye kedi kumu ihracatı

28.06.2022 11:12
Ordu'dan 76 ülkeye kedi kumu ihracatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da çıkarılan bentonitten kedi kumu üreterek 76 ülkeye ihracat yapan BENTAŞ'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da çıkarılan bentonitten kedi kumu üreterek 76 ülkeye ihracat yapan BENTAŞ'ı ziyaret etti. Bakan Varank, "Türkiye'de fabrika mı var?" diyerek eleştiri yapanlar olduğunu belirterek, "Tesisin günlük 40 tır yükleme kapasitesi var, şu anda günlük 35 tır kedi kumunu yükleyerek yurt dışına ihraç ediyorlar. Türkiye'de üretim var mı yok mu? Fatsa'ya gelsinler, Fatsa'dan yurt dışına neler satılıyor görsünler." dedi.

Kentte 2007'de kurulan BENTAŞ firması, faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana bölgedeki bentonit madenini işleyerek kedi kumu üretiyor. Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 350 kişinin çalıştığı firma, bu yıl 200 bin ton üretim ve 70 milyon dolar ihracat geliri hedefliyor.

76 ülkeye ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı veren firma, bu yıl eylülde açmayı planladığı beşinci üretim tesisiyle istihdam rakamını 400'e çıkarmayı amaçlıyor.

Firmayı ziyaret eden Bakan Varank, AA muhabirine, firmanın çok ciddi ihracat yaptığını, büyük bir üretim tesisine sahip olduğunu söyledi.

Katma değerli ürünlerle Türkiye'yi kalkındırmanın derdinde olduklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bentonit gibi bir maden burada işlenerek gerekli Ar-Ge çalışmalarıyla çok ciddi bir ürüne dönüştürülmüş ve şu anda çok ciddi ihracat yapılıyor. Bu seneki ihracatlarını sordum, bugüne kadar yaklaşık 15 milyon dolarlık kedi kumu ihracatı yapılmış ve bunun üç katı kadar daha, sene sonuna kadar hedefleri var. Gerçekten Ordu'muzda, Fatsa'da böyle katma değerli bir işe imza atılmış olması, firmalarımızın bu işe yatırım yapıp katma değer oluşturması, kendi markalarını ortaya çıkarmaları Türkiye'nin her yerinde üretim ekonomisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli ve önemli."

"Kendinizi bir adım öne çıkarmanın yolu hep Ar-Ge'ye yatırım yapmaktan geçiyor"

Bakan Varank, böyle katma değerli bir işe imza atılmasının, Türkiye'nin her yerinde üretim ekonomisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Firmamızın Ar-Ge Merkezi olma talebi var. İnşallah bakanlıkta arkadaşlarımız onu değerlendirecek çünkü bu sektörde kalıcı olmanın yolu, kendinizi bir adım öne çıkarmanın yolu hep Ar-Ge'ye yatırım yapmaktan geçiyor." diye konuştu.

"Fatsa'dan yurt dışına neler satılıyor görsünler"

"Türkiye'de fabrika mı var?" diyerek eleştiri yapanlar olduğunu belirten Varank, "Tesisin günlük 40 tır yükleme kapasitesi var, şu anda günlük 35 tır kedi kumunu yükleyerek yurt dışına ihraç ediyorlar. Türkiye'de üretim var mı, yok mu? Fatsa'ya gelsinler, Fatsa'dan yurt dışına neler satılıyor görsünler." dedi.

Varank, bölgede sektörle ilgili farklı firmaların da olduğunu kaydederek, "Bu sektörü inşallah Türkiye'de büyütürüz, yüzde 80-90 ihracata çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Ben firmayı gerçekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Pandemiyi çok iyi değerlendirdik"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ömür de yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "İhracat rakamlarımız Bakanımızın açıkladığı gibi artıyor. Yatırım planlarımız hiçbir zaman durmadı. Pandemiyi çok iyi değerlendirdik, teknolojik yatırımlar yaptık. Bunun yanı sıra üretim yatırımları ve verimlilik yatırımlarını had safhada yaptık. Elimizden ne geliyorsa ülkemiz için, firmamız için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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