Son Dakika Haberleri: Ordu'dan 8 ayda 150 milyon dolarlık ihracat
Son Dakika Ekonomi Ordu'dan 8 ayda 150 milyon dolarlık ihracat

Ordu'dan 8 ayda 150 milyon dolarlık ihracat

1 saat önce

Doğu Karadeniz'in Samsun ve Trabzon'dan sonra üçüncü ihracat merkezi konumunda olan Ordu'da ocak-ağustos ayları arasında 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ordu'dan 8 ayda 150 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Doğu Karadeniz'in Samsun ve Trabzon'dan sonra üçüncü ihracat merkezi konumunda olan Ordu'da ocak-ağustos ayları arasında 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) verilerine göre, Ordu'dan dış ülkelere 2019 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 25 sektörden 150 milyon 277 bin dolar ihracat yapıldı. İhracatın yaklaşık yüzde 70'ini fındık ve fındık mamulleri oluşturdu. İhracatın diğer bölümlerini sunta, cam, seramik, kereste, çimento-hazır giyim ihracatı olarak gerçekleşti.


Ordu'dan gerçekleştirilen ihracattan 2016 yılında 173 milyon 597 milyon dolar, 2017 yılında 236 milyon 672 bin dolar, 2018 yılında 226 milyon 938 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.


Yeni OSB'ler yolda


OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu'da halen SGK kayıtlarına göre 162 bin kişinin aktif olarak çalıştığını, en büyük istihdam kaynaklarının mevcut Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) olduğunu belirtti. Şahin, "Mevcut iki OSB'mizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 3 yeni OSB'nin faaliyete geçirilmesi çalışmaları da hızla devam ediyor. Yeni kurulan üç OSB'yi de eklediğimizde, yaklaşık 15 bin kişiyi daha sanayide istihdam etmiş olacağız. Bu da Ordu ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Bu ara tekstil sektöründe çok ciddi bir artış meydan geldi. Tekstil sektörü fındıktan sonra ihracatımızın lokomotifi konumundadır. Yeni OSB'lerin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat yapan sektör sayısı ve elde edilen döviz miktarının artacaktır" dedi. - ORDU

İhracat, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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