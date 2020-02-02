Ordu'dan AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'dan AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Ordu'dan AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

7 saat önce

Ordu'da bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ordu'dan AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Ordu'da bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda, Aybastı Kaymakamlığı, Aybastı Belediyesi ve Ordu Kano Kulübü Derneği (ORKADO) iş birliğiyle program düzenlendi.

Kümbet Şehitliği'nde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Kano kulübü sporcuları ve güvenlik güçlerinin de yer aldığı yürüyüşte, yaklaşık 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Yayladaki Çiseli Şelalesi mevkisinde sonra eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yapılan saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Türk bayrağı bizim için kutsaldır. Şehit kanıyla sulanan bayrağımıza yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Programa yoğun katılım olduğunu kaydeden Geçtan, kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu yaylaya gelerek programa katılımlara teşekkür etti.

Perşembe Yaylası, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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