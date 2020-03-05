Ordu'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Ordu'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla, araç konvoyu düzenlendi.

Ordu'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla, araç konvoyu düzenlendi.


Kabadüz Belediyesi ve ilçenin mahalle muhtarları tarafından düzenlenen konvoy kapsamında, yüzlerce araç Türk bayrakları ile donatıldı. Esenyurt Mahallesi'nden başlayan araç konvoyuna, yediden yetmişe herkes destek olurken, Yokuşdibi İlköğretim Okulu öğrencileri ellerinde bayraklarla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye sloganlar attı. Çambaşı Yaylası'na kadar devam eden konvoydakiler burada, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Başkan Kaya, "Tarihi boyunca hep mazlumun yanında olan ordumuz inşallah hep işgal ve zulümlere maruz kalan insanların kurtuluşu ve huzuru için mücadelesini sürdürecektir. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Konuşmanın ardından Kabadüz Merkez Camisi İmam Hatibi tarafından yapılan dua ile son buldu. Program sonunda Mehmetçiğe destek için bağış kampanyası başlatıldı. - ORDU

Bahar Kalkanı Harekatı, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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