Ordu'dan CİMER'e 9 bin 425 başvuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'dan CİMER'e 9 bin 425 başvuru - Son Dakika

Ordu'dan CİMER'e 9 bin 425 başvuru

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına (CİMER), 2019 yılında Ordu'dan 9 bin 425 başvuru yapıldı.

Ordu'dan CİMER'e 9 bin 425 başvuru, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına (CİMER), 2019 yılında Ordu'dan 9 bin 425 başvuru yapıldı.


CİMER uygulamasıyla ilgili açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, dilekçe ve bilgi edinme hakkının Anayasal bir hak olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, "Vatandaşlarımıza tanınan Anayasal haklar arasında, dilekçe ve bilgi edinme hakları da vardır. Vatandaşlarımız bu haklarını 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi EdinmeHakkı Kanunu çerçevesinde kullanmaktadır. BİMER sistemi de vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımına olanak sağlayan bir uygulamadır. Vatandaşlarımız tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Valiliğimiz CİMER Merkezine, 2019 yılında 9 bin 425 başvuru intikal etmiştir. Bu başvuruların 9 bin 315'i sonuçlandırılmış olup, 110'u ise işlem aşamasındadır" diye konuştu.


Ordu Valiliği CİMER Merkezi'ne bağlı olarak, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde CİMER kullanıcı, koordinatör ve cevap-onay yetkilisinden oluşan bir yapılanma olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Ordu Valiliği olarak, CİMER uygulamasına özel bir önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu sistem üzerinden yaptığı başvuruları anlık olarak takip ediyoruz. Başvuruların ilgili mercilere intikalini ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Ordu Valiliği, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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