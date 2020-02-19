Ordu'dan deprem bölgesine bir tır dolusu yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'dan deprem bölgesine bir tır dolusu yardım - Son Dakika

Ordu'dan deprem bölgesine bir tır dolusu yardım

12 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye'den yardımlar devam ederken, Ordu Valiliği tarafından temin edilen bir tır dolusu malzeme bölgeye gönderildi.

Ordu'dan deprem bölgesine bir tır dolusu yardım, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye'den yardımlar devam ederken, Ordu Valiliği tarafından temin edilen bir tır dolusu malzeme bölgeye gönderildi.


Elazığ merkezli 24 Ocak tarihinde meydana gelen, Malatya ilini de etkisi altına alan deprem sonrası tüm Türkiye'den yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Ordu Valiliği tarafından temin edilen bin kolilik temel ihtiyaç malzemeleri, bir tıra yüklenerek bölgeye gönderilmeye hazır hale getirildi. Yüklenmesi tamamlanan tır, valilik binası önünde düzenlenen uğurlamanın ardından yola çıktı.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman olduğu gibi depremden etkilenen vatandaşlara en iyi şekilde yardım elini uzattığını belirterek, "Elazığ merkezli ve Malatya ilimizi de etkisi altına alan önemli bir deprem gerçekleşti. Depremde can kayıplarımız ve yaralılarımız var, binalarımız hasar gördü. Dolayısı ile bu yaralarımızın sarılması için devletimiz her zaman olduğu gibi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde. Biz de millet olmanın bilinci ve şuuru ile bölgede yaşayan kardeşlerimizin acılarının dindirilmesi ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek bakımından bugün itibari ile çeşitli malzemelerden oluşan bin koliyi Elazığ ilimize uğurluyoruz. Gönderdiğimiz sadece gıda değil, onların acılarını içimizde hissettiğimizi, onların yanında olduğumuzu ve her zaman olmaya devam edeceğimizi ifade etmek içindir. Dolayısı ile bu sadece bir tır değil, gönüller arasında kurulan bir köprü, yol ve yolculuktur" dedi.


Konuşmanın ardından içerisinde bin kolilik temel ihtiyaç malzemeleri bulunan tır, protokol üyelerinin de katılımıyla Elazığ'a gitmek üzere uğurlandı. - ORDU

Deprem, Elazığ, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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