Ordu'dan depremzedelere nakdi yardım - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan yardım kampanyasında 10 bin 500 lira toplandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin yaralarının sarılmasına katkı 19 ilçedeki kurum çalışanlarından gönüllülük esasına göre bağış toplandı.

Bağış kapsamında toplanan 10 bin 500 lira, kurum yetkililerince AFAD'ın hesabına yatırıldı.