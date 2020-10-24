Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı - Son Dakika

Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı

24.10.2020 10:45
Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı, System.String[]

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) dönem başkanlığını yürüten Ordu Valisi Tuncay Sonel'in talebi üzerine 9 Körfez ülkesinden gelen ve 24 kişiden oluşan heyet, Ordu'nun tanıtımını yapacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) dönem başkanlığını yürüten Ordu Valisi Tuncay Sonel'in talebi üzerine 9 Körfez ülkesinden gelen ve 24 kişiden oluşan heyet, Ordu'nun tanıtımını yapacak.

9 farklı Körfez ülkesinden gelen ve içlerinde seyahat acentesi sahibi, iş insanı ve sosyal medya fenomeni olan heyet Ordu'ya geldi.

4 günlük gezi programı kapsamında Ordu'nun turizm destinasyonlarını gezecek olan seyahat acentesi sahipleri, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri, düzenlenen akşam yemeği programında protokol mensupları ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ordu'nun turizm potansiyelinin tanıtıldığı yemek programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun Türkiye'nin en güzel illerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, deniziyle, yaylalarıyla, gölleriyle, misafirperver insanlarıyla, yöresel tatlarıyla, kültürüyle, tarihiyle, eksiksiz bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.

"Bir kaç gün içerisinde ilimizi daha da iyi tanıyacak, gördükçe aşık olacaksınız" diyen Vali Sonel, Ordu'nun görülmeye değer yerleri olduğunu söyledi.

Vali Sonel, misafirlerin kendileri için önemli olduğunu da hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Sizler, bizim için önemlisiniz. Öncelikle uzaklardan geldiniz. Bugün ilk gün ama biz inanıyoruz ki bu dostluklar, bu istişareler, bu gidip gelmeler devam edecek. Biz istiyoruz ki, sizlerle beraber şehrimiz güzel bir şekilde tanıtılsın. Misafirlerimiz Ordu'muzun bu güzelliklerini görsünler, oksijeni doyasıya tatsınlar. Bu tür buluşmaların güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Hem ailelerinize, memleketinize, hem de orada yaşayan tüm yöre insanlarımıza Ordu'muzdan, Türkiye'mizden kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz."

Yemekte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de bir konuşma yaparak, Ordu'nun tabiat güzellikleriyle ve yatırım imkanlarıyla güzel bir gelecek vaat ettiğini söyledi.

Güler, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada kendinizi evinizde hissedin. Burası hepiniz için kollarını açmış, sizleri ağırlamak istiyoruz ve burada kendi evinizde rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir ortamı sizlere hazırlayacağız. Aynı zamanda kültürümüz, inancımız bir olduğu için kendinizi yabancı hissetmeyeceksiniz. Sizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Tekrar ilimize hoş geldiniz diyorum."

Körfez ülkelerinden gelen seyahat acenteleri sahipleri, iş insanları ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 24 kişilik ekip, 4 gün boyunca Ordu'nun turistik öneme sahip yerlerini gezecek. - ORDU

Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı
Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı
Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı
Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı

Doğu Karadeniz, Sosyal Medya, Körfez, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'dan Körfez ülkelerinde tanıtım atağı - Son Dakika

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